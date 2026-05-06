Santa Fe x Corinthians: onde assistir ao vivo, horário e transmissão

Santa Fe e Corinthians se enfrentam pelo grupo E da fase de grupos da Copa Libertadores nesta quarta-feira (06)

Independiente Santa Fe e Corinthians se enfrentam nesta quarta-feira (06) às 21h30 (de Brasília), no Nemesio Camacho El Campín Stadium, na Colômbia. A partida é válida pela 4ª rodada da fase de grupos da Copa Libertadores.

O Santa Fe vem de uma vitória por 3 x 1 contra o Internacional de Bogotá no domingo (03), pelo Campeonato Colombiano. O Corinthians também jogou neste domingo (03), mas perdeu por 2 x 1 para o Mirassol, pelo Campeonato Brasileiro.

Onde assistir Independiente Santa Fe x Corinthians ao vivo

A partida será transmitida ao vivo pela Globo (TV aberta), GETV e Paramount+ (streaming), com início da transmissão às 21h30 (de Brasília).