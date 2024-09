Randolfe Rodrigues quer proibir publicidade de apostas esportivas

Proposta deverá passar por um amplo debate no Congresso Nacional, uma vez que a proibição das propagandas pode gerar um impacto econômico significativo, especialmente no esporte

Pedro França/Agência Senado Segundo o senador, a regulamentação atual das apostas não é suficiente para conter o vício



O líder do governo no Congresso, senador Randolfe Rodrigues, protocolou um projeto de lei que visa proibir a propaganda de apostas esportivas. Ele também busca impedir apostas em eleições, plebiscitos e referendos, além de proibir a pré-instalação de aplicativos de apostas em celulares comercializados no país.

Segundo o senador, a regulamentação atual das apostas não é suficiente para conter o vício. Rodrigues comparou a situação das apostas à indústria do tabaco, que, apesar de regulamentada, não permite propaganda publicitária. O projeto prevê a proibição de propagandas de apostas em televisão e redes sociais, além de restringir o financiamento e custeio de influenciadores por empresas de apostas.

A proposta deverá passar por um amplo debate no Congresso Nacional, uma vez que a proibição das propagandas pode gerar um impacto econômico significativo, especialmente no esporte. No futebol, por exemplo, muitos clubes da primeira divisão do Campeonato Brasileiro têm sites de apostas como grandes patrocinadores, estampando suas marcas nos uniformes.

