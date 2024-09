Varejo deve registrar maior crescimento em 11 anos

Cenário é impulsionado pela menor taxa de desemprego em uma década e pela expansão da massa de rendimentos, conforme aponta a Pesquisa Mensal do Comércio

ADRIANA TOFFETTI/ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Especialistas alertam que o comportamento dos preços, especialmente de combustíveis e alimentos, precisa ser monitorado de perto



O comércio varejista brasileiro deve registrar, em 2024, a maior taxa de crescimento dos últimos 11 anos. A expansão do mercado de trabalho tem sustentado a alta nas vendas, mas as pressões inflacionárias preocupam especialistas. A previsão para o segundo semestre é de um crescimento de 30% nas vendas, um patamar não visto desde 2013. Esse cenário é impulsionado pela menor taxa de desemprego em uma década e pela expansão da massa de rendimentos, conforme aponta a Pesquisa Mensal do Comércio.

Especialistas alertam que o comportamento dos preços, especialmente de combustíveis e alimentos, precisa ser monitorado de perto. Embora a economia esteja em um momento de recuperação, esses itens podem frear o avanço observado. No entanto, os analistas permanecem otimistas quanto à recuperação do setor varejista em 2024, desde que a inflação se mantenha controlada. Em julho, o volume de vendas cresceu 6%, alinhado às expectativas do mercado, registrando o sexto avanço mensal em sete meses. Na comparação com o mesmo mês de 2023, a alta foi de 4,4%, consolidando uma sequência de 14 meses de crescimento consecutivo.

Alguns segmentos se destacaram e contribuíram significativamente para esse avanço nas vendas. Hiper e supermercados, comércio de vestuário e calçados, artigos de uso pessoal e doméstico, e materiais de escritório e informática foram os setores que mais impulsionaram os resultados.

