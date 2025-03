Rayssa Leal vira protagonista de novo game de Tony Hawk; assista ao trailer

Título, que é um remake de clássicos do gênero, estará disponível para diversas plataformas, incluindo PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One, Nintendo Switch e PC

Reprodução Jogo Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4 está programado para ser lançado no dia 11 de julho



Rayssa Leal, a jovem skatista brasileira, será uma das protagonistas do aguardado jogo Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4, que está programado para ser lançado no dia 11 de julho. O título, que é um remake de clássicos do gênero, estará disponível para diversas plataformas, incluindo PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One, Nintendo Switch e PC. A inclusão de Rayssa, que é vice-campeã olímpica, destaca sua importância no cenário do skate.

A Activision, responsável pelo jogo, revelou um trailer que apresenta não apenas Rayssa, mas também outros skatistas lendários como Tony Hawk, Bucky Lasek e Bob Burnquist. Além desses ícones, o jogo contará com novos talentos, como Chloe Covell e Yuto Horigome, ampliando a diversidade de skatistas disponíveis para os jogadores. A personalização dos personagens e a adição de novos truques são algumas das novidades que prometem enriquecer a experiência.

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Nascida em 4 de janeiro de 2008, Rayssa Leal se destacou no mundo do skate desde muito jovem. Atualmente, ela ocupa a terceira posição no ranking mundial de skate street e ganhou notoriedade em 2015, quando começou a publicar vídeos no YouTube. Sua trajetória é marcada por conquistas impressionantes, incluindo ser a skatista mais nova a alcançar uma final do Mundial de Skate Street feminino.

Veja o trailer:

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Luisa dos Santos