Rayssa Leal se torna bicampeã da SLS e faz história no skate

Skatista brasileira se tornou a primeira a atingir nota 9 na categoria ‘voltas’

FABRICIO BOMJARDIM/ESTADÃO CONTEÚDO Rayssa Leal se tornou bicampeã da SLS Super Crown neste domingo, 3



A skatista brasileira Rayssa Leal sagrou-se bicampeã da SLS, a principal liga de skate de rua do mundo, ao conquistar a vitória no Super Crown, a última etapa do campeonato. Com uma performance dominante, Rayssa obteve a pontuação de 31,9 pontos, superando a campeã olímpica Momiji Nishya, que ficou com 30,6 pontos, e Page Heyn, com 28,9 pontos. Durante a competição, Rayssa Leal alcançou um feito inédito ao receber a nota 9,0 na categoria de “voltas”, tornando-se a primeira skatista feminina a atingir essa pontuação. Na segunda sessão, a jovem brilhou novamente, conquistando mais um 9,0. Nas manobras individuais, Rayssa manteve a liderança e garantiu a vitória no campeonato. A skatista de apenas 15 anos contou com o apoio da torcida presente no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo, e impressionou a todos com suas manobras nos corrimãos. Rayssa emocionou a plateia ao acertar a última manobra como campeã, consolidando seu talento e habilidade no skate.