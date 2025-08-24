Real Madrid vence Oviedo por 3 a 0 com brilho de Mbappé e Vinicius Júnior
Brasileiro entrou no segundo tempo, fez um gol e deu passe para o segundo do francês; merengues têm seis pontos em dois jogos no Espanhol
O Real Madrid venceu o Oviedo por 3 a 0 neste domingo (24), pela segunda rodada do Campeonato Espanhol, com destaque para a atuação de Vinicius Júnior e Kylian Mbappé. O brasileiro entrou no segundo tempo, deu assistência para o segundo gol de Mbappé e marcou o terceiro, consolidando a vitória do time merengue no estádio Carlos Tartiere.
Vini Jr., que havia sido poupado e entrou aos 18 minutos do segundo tempo no lugar de Rodrygo, roubou a bola na intermediária e iniciou o contra-ataque que resultou no segundo gol de Mbappé. Já nos acréscimos, o atacante aproveitou passe de Brahim Diaz, invadiu a área e finalizou com chute cruzado, alcançando 106 gols pelo Real Madrid, empatando com Gareth Bale na lista de maiores artilheiros do clube.
Mbappé havia aberto o placar aos 37 minutos do primeiro tempo, após um giro e chute preciso de pé direito, e marcou o segundo aos 38 minutos, consolidando seu terceiro gol na temporada. O técnico Xabi Alonso elogiou a atuação do francês e a participação de Vini Jr., explicando a decisão de começar o jogo com o brasileiro no banco.
O Real Madrid soma seis pontos em duas rodadas e ocupa a terceira colocação, atrás do Villarreal e empatado com o Barcelona no número de pontos, mas com saldo de gols inferior. O próximo compromisso dos merengues pelo Campeonato Espanhol será contra o Mallorca, no Santiago Bernabéu. O Oviedo, que ainda busca os primeiros pontos na competição, enfrenta a Real Sociedad em casa.
