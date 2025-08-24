Manchester United volta a tropeçar e segue sem vencer na Premier League

Equipe saiu na frente, mas não conseguiu sustentar a vantagem contra o Fulham; Bruno Fernandes perdeu um pênalti

Justin Tallis/AFP Harry Maguire, do Manhcester United, lamenta o empate após apito final



O Manchester United ainda não conseguiu engrenar no Campeonato Inglês. Neste domingo (24), a equipe empatou por 1 a 1 com o Fulham, fora de casa, e soma apenas um ponto em duas rodadas, ocupando a parte de baixo da tabela. Depois da derrota para o Arsenal na estreia, o time de Ruben Amorim entrou em campo pressionado. Bruno Fernandes perdeu um pênalti ainda no primeiro tempo, mas os “Red Devils” abriram o placar aos 13 minutos da etapa final, quando Rodrigo Muniz desviou contra o próprio gol após chute do zagueiro Leny Yoro.

A vantagem durou pouco. Dois minutos depois de entrar em campo, Emile Smith-Rowe empatou para o Fulham e frustrou a reação do United. “Depois de marcar, acho que meu time se concentrou demais no resultado e de menos na atuação. Podemos fazer melhor”, avaliou Amorim.

Com apenas um gol marcado em duas partidas, o ataque segue como a maior preocupação. O brasileiro Matheus Cunha, uma das principais contratações para a temporada, acertou a trave em uma das poucas chances criadas. No próximo fim de semana, o United enfrenta o Burnley em busca da primeira vitória.

*Com informações da AFP

