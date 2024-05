CBF suspende rodadas do Brasileirão devido ao desastre climático no Rio Grande do Sul

Jogos que aconteceriam neste final de semana serão remarcados; Corinthians, São Paulo, Bragantino, Flamengo e Palmeiras haviam se posicionado contra a medida

GILMAR ALVES /ASI/ESTADÃO CONTEÚDO Chuvas em Porto Alegre deixaram o entorno e o gramado do Beira-Rio bastante prejudicados



A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) anunciou a suspensão das rodadas 7 e 8 do Campeonato Brasileiro devido aos pedidos de paralisação feitos por 15 clubes. A motivação para a suspensão foi o desastre climático e as enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul. A sétima rodada, que estava marcada para este final de semana, não será realizada. Os clubes que solicitaram o adiamento das partidas foram Atlético-GO, Atlético-MG, Athletico-PR, Criciúma, Cruzeiro, Cuiabá, Bahia, Juventude, Vitória, Fluminense, Fortaleza, Grêmio, Botafogo, Internacional e Vasco. Na visão deste grupo, a isonomia da competição seria ferida se os jogos continuassem. Por outro lado, Corinthians, São Paulo, Bragantino, Flamengo e Palmeiras se posicionaram contra a suspensão das partdas. A entidade destacou o compromisso com a transparência e o diálogo, ressaltando que a medida foi tomada após consultar os 20 clubes participantes da Série A. Além disso, está marcado um Conselho Técnico para o dia 27 deste mês a fim de discutir o assunto.

Durante a reunião do conselho, os clubes irão debater questões técnicas das competições, registro e transferência de atletas, participação em torneios internacionais como Libertadores, Sul-Americana e Mundial de Clubes, além de direitos de transmissão e patrocínios. A decisão de suspender as rodadas antes mesmo do encontro gerou discussões, mas a reunião está mantida para a data prevista. Enquanto as rodadas 7 e 8 do Brasileirão foram suspensas, as demais competições, como a Copa do Brasil, seguem com os jogos mantidos. No entanto, as partidas envolvendo clubes gaúchos foram suspensas até o dia 27. A CBF reforçou o compromisso com a segurança e o bem-estar dos envolvidos, priorizando a integridade dos atletas e equipes durante esse período delicado.

