RJ autoriza volta do futebol sem torcida a partir deste sábado

O governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel (PSC), publicou decreto na sexta-feira (5) que flexibiliza as regras de isolamento no Estado,permitindo, a partir deste sábado, a reabertura de bares, restaurantes e shoppings centers, e o retorno dos jogos de futebol.

Com o decreto, eventos esportivos de alto rendimento estão autorizados, desde que realizados sem público e respeitando os protocolos de higienização. As partidas de futebol, portanto, terão portões fechados. Dessa maneira, o Campeonato Carioca fica mais perto de oficializar uma data de retorno.

A Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj) já havia convocado os clubes da primeira divisão do Estadual para a reunião virtual do Conselho Arbitral neste sábado (6). Os clubes ainda não se pronunciaram sobre a decisão do governo do Rio.

Anteriormente, Flamengo e Vasco se mostraram favoráveis à retomada das partidas, enquanto que Botafogo e Fluminense são contrários ao retorno do futebol neste momento da pandemia da Covid-19. Na última segunda-feira (1º), a prefeitura do Rio de Janeiro anunciou medidas de flexibilização que preveem a permissão de jogos de futebol com 1/3 do público a partir de julho.

Nas últimas 24 horas, foram confirmados 2.134 novos casos de covid-19 e a morte de 146 pessoas devido à doença no Estado do Rio. No total, são mais de 59 mil casos e cerca de 6 mil óbitos no Estado.

*Com informações do Estadão Conteúdo