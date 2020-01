Robert Kubica é anunciado como novo piloto de testes da Alfa Romeo

Reprodução / Twitter / F1 Depois de testes pela Renault, desta vez Kubica participou de atividades pela Williams



O polonês Robert Kubica foi anunciado nesta quarta-feira como o novo piloto de testes da Alfa Romeo, o que garante a permanência do veterano, de 35 anos, por mais uma temporada na Fórmula 1.

Kubica, que estreou na categoria em 2006, defendendo a Sauber, ficou de 2011 a 2018 fora, em consequência de acidente sofrido em prova de rali. No ano passado, aconteceu o aguardado retorno, guiando pela Williams.

Na pior equipe do grid na atualidade, o polonês obteve apenas um ponto, com o décimo lugar alcançado no Grande Prêmio da Alemanha. Em todas as sessões de classificação, ao menos, o veterano superou o companheiro, o britânico George Russell.

Na Alfa Romeo, que entrou na categoria com a compra da Sauber, os titulares são o finlandês Kimi Raikkonen e o italiano Antonio Giovinazzi, que já formaram dupla na temporada passada.

Além de testar para a escuderia, Kubica ainda participará do campeonato alemão de carros de turismo, a DTM, correndo pela BMW.

*Com informações da EFE