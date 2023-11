Rodrygo renova com o Real Madrid até junho de 2028

Imprensa espanhola afirma que multa rescisória do atacante da seleção brasileira será de um bilhão de euros

Reprodução/X/@RealMadrid Real Madrid anunciou a renovação do contrato de Rodrygo nesta quinta-feira, 2



O Real Madrid anunciou, nesta quinta-feira, 2, a renovação de contrato de Rodrygo. O atacante de 22 anos estendeu seu vínculo com o clube espanhol até junho de 2028, três temporadas a mais do que o contrato anterior. Segundo a imprensa espanhola, está inclusa uma multa rescisória de 1 bilhão de euros (R$ 5,3 bilhões), mesmo valor incluído no contrato de Vinicius Júnior, que recentemente renovou até 2027. O jogador da seleção brasileira chegou à equipe merengue em 2019, vindo do Santos, em uma transferência de 45 milhões de euros (cerca de R$ 200 milhões à época). “O sonho do menino se tornou mais que REAL! Nem nos meus sonhos mais loucos eu poderia imaginar o que vivi no maior clube do mundo! Gratidão a Deus, minha família, amigos, fãs e todos no Real Madrid. Eu sou o Real Madrid… De 2001 até 2028 com muita história para fazer. Real Madrid, eu te amo”, escreveu o atleta em seu perfil no X (antigo Twitter). Com a camisa do Real, Rodrygo já conquistou uma Champions League, um Mundial de Clubes, uma Supercopa da Europa, duas edições do Campeonato Espanhol, uma Copa do Rei e duas Supercopas da Espanha. Em cinco temporadas, o “Rayo” disputou 179 partidas e marcou 39 gols.