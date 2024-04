Viih Tube faz desabafo nas redes após polêmica em aniversário da filha: ‘Traumatizou’

Nem tudo foi flores durante a grande festa de aniversário da pequenafilha da influenciadorae o ex-BBB. A festança que durou três dias e foi no interior de São Paulo não foi como o esperado, pois uma das atrações, Manu Bahtidão, não pode se apresentar no aniversário e a cantora acusou a influenciadora e o marido de terem tido comportamento inadequado, acusações essas negadas por Eliezer. Viih Tube utilizou as redes sociais para “se desculpar” pelos incidentes ocorridos durante a comemoração e compartilhou uma carta aberta onde disse em trecho: “Filha, seu aniversário foi tão perfeito, não quero que outras coisas sobressaiam a isso. Mesmo que a mamãe não tenha conseguido não dar satisfação para outras coisas, às vezes é difícil não falar, não explicar, não se justificar, mas, na verdade, eu não preciso”, escreveu. “Então, peço desculpas porque não é a energia que você merece que tudo termine. Você é minha princesa e foi tudo por você. Tô tão feliz que você curtiu tanto! Isso é o mais importante, por isso não falarei mais sobre nada que não seja sobre como foi tudo maravilhoso, não é essa atenção/energia que minha família merece. Não me pronunciarei sobre mais nada, nem ninguém, mas seu irmãozinho, quando vier, vai ser só um bolinho. A mamãe traumatizou e ele ou ela vai entender”, finalizou Viih Tube nos stories que compartilhou.