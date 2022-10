Romário, Joel Santana, Wanderlei Silva e mais: Veja como se saíram os esportistas nas eleições de 2022

Bebeto, Vanderlei Cordeiro de Lima, Maurren Maggi e Tandara foram outros ex-atletas que disputaram cargos políticos

Os esportistas marcaram presença nas eleições mais uma vez. Além de Romário (PL), tetracampeão com a seleção brasileira e reeleito senador pelo Rio de Janeiro, vários outros ex-atletas tentaram ingressar ou continuar na carreira política em 2022. A maioria, no entanto, não obteve sucesso em suas respectivas candidaturas. Dupla de ataque do “Baixinho” na Copa do Mundo de 1994, Bebeto foi um dos que fracassaram. Ainda no mundo do futebol, o atual vice-presidente do Flamengo, Marcos Braz recebeu 38.566 votos, mas não foi eleito deputado federal pelo Rio. Já o ex-atacante Dinei, marcado pela passagem no Corinthians, somou apenas 2.532 votos e também não conseguiu o posto por São Paulo. O atleta de vôlei Maurício Souza, no entanto, se aliou ao presidente Jair Bolsonaro (PL), foi escolhido por 83.395 eleitores e formará a Câmara representando o Distrito Federal. Abaixo, veja os resultados os principais esportistas do país.

Rio de Janeiro

Senador

Romário (PL) – reeleito com 2.383.829 votos

Deputado Federal

Bebeto Tetra (PSD) – Recebeu 25 mil votos, mas não foi eleito

Eduardo Bandeira de Melo (PSB) – eleito com 72.680 votos

Marcos Braz (PL) – Recebeu 38.566 votos, mas não foi eleito

Joel Santana (Pros) – Recebeu 2.200 votos, mas não foi eleito

Deputado estadual

Gabigol da Torcida (PTB) – Recebeu 1.842 votos, mas não foi eleito

São Paulo

Deputado Federal

Maurren Magi (Republicanos) – Recebeu .385 votos, mas não conseguiu se eleger

Tandara (MDB) – Recebeu 7.412 votos, não conseguiu se eleger

Dinei (Avante) – Recebeu 2.532 votos, mas não conseguiu se eleger

Minas Gerais

Governador

Alexandre Kalil (PSD) – Recebeu 3.804.021 votos, mas não foi eleito

Deputado federal

Maurício do Vôlei (PL) – eleito com 83.395 dos votos

Rio Grande do Sul

Deputado federal

Ex-goleiro Danrlei (PSD) – reeleito com 97.824 dos votos

Douglas Maestro Pifador (União Brasil) – Recebeu 35.538 votos, mas não foi eleito

Distrito Federal

Governadora

Leila do Vôlei (PDT) – Recebeu 79.597 dos votos, mas não conseguiu se eleger

Paraná

Deputado federal

Gilson Kleina (Progressistas) – Recebeu 840 votos, mas não conseguiu se eleger

Wanderlei Silva (Progressistas) – Recebeu 13.907 dos votos, mas não conseguiu se eleger

Deputado estadual

Vanderlei Cordeiro de Lima (Progressistas) – Recebeu 17.210 votos, mas não conseguiu se eleger

Bahia

Deputado estadual