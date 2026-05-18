Saiba quais são os próximos passos da Seleção até a Copa

A estreia da Seleção brasileira no mundial será no dia 13 de junho contra o Marrocos no MetLife Stadium, em Nova Jersey, às 19h

Divulgação/Nike/Seleção Brasileira Nova camista da Seleção Brasileira traz o conceito "Alegria que Apavora"



Antes do embarque para os EUA, o Brasil realizará um amistoso contra o Panamá, no Maracanã, no próximo dia 31. O duelo marca a despedida do elenco da torcida brasileira.

No dia 1º de junho, a delegação viaja para o território americano, onde será disputado o último amistoso antes da Copa, contra o Egito, no estádio Huntington Bank Field, em Cleveland, no dia 6 de junho.

31 de maio – Amistoso contra o Panamá no Maracanã;

– Amistoso contra o Panamá no Maracanã; 1º de junho – Embarque para os Estados Unidos;

– Embarque para os Estados Unidos; 13 de junho – Estreia na Copa do Mundo contra o Marrocos.

Apresentação

A CBF informou que a apresentação dos jogadores convocados por Ancelotti para o torneio acontecerá no dia 27 deste mês, com exceção dos brasileiros envolvidos na final da UEFA Champions League, entre Paris Saint-Germain x Arsenal, que acontecerá no dia 30, em Budapeste, na Hungria.

A partir do dia 27, começa a preparação da seleção para o torneio.

A estreia do Brasil na Copa do Mundo será no dia 13 de junho contra o Marrocos no MetLife Stadium, em Nova Jersey, às 19h. O Brasil está no Grupo C do Mundial de 2026.

A seleção terá mais dois jogos na primeira fase da competição.

Confira os jogos da seleção: