Saiba quais são os próximos passos da Seleção até a Copa
A estreia da Seleção brasileira no mundial será no dia 13 de junho contra o Marrocos no MetLife Stadium, em Nova Jersey, às 19h
Antes do embarque para os EUA, o Brasil realizará um amistoso contra o Panamá, no Maracanã, no próximo dia 31. O duelo marca a despedida do elenco da torcida brasileira.
No dia 1º de junho, a delegação viaja para o território americano, onde será disputado o último amistoso antes da Copa, contra o Egito, no estádio Huntington Bank Field, em Cleveland, no dia 6 de junho.
- 31 de maio – Amistoso contra o Panamá no Maracanã;
- 1º de junho – Embarque para os Estados Unidos;
- 13 de junho – Estreia na Copa do Mundo contra o Marrocos.
Apresentação
A CBF informou que a apresentação dos jogadores convocados por Ancelotti para o torneio acontecerá no dia 27 deste mês, com exceção dos brasileiros envolvidos na final da UEFA Champions League, entre Paris Saint-Germain x Arsenal, que acontecerá no dia 30, em Budapeste, na Hungria.
A partir do dia 27, começa a preparação da seleção para o torneio.
A estreia do Brasil na Copa do Mundo será no dia 13 de junho contra o Marrocos no MetLife Stadium, em Nova Jersey, às 19h. O Brasil está no Grupo C do Mundial de 2026.
A seleção terá mais dois jogos na primeira fase da competição.
Confira os jogos da seleção:
- Brasil x Marrocos
Data: 13 de junho
Horário: 19h (horário de Brasília)
Local: MetLife Stadium, em Nova Jersey (EUA)
- Brasil x Haiti
Data: 19 de junho
Horário: 21h30 (horário de Brasília)
Local: Lincoln Financial Field, na Filadélfia (EUA)
- Brasil x Escócia
Data: 24 de junho
Horário: 19h (horário de Brasília)
Local: Hard Rock Stadium, em Miami (EUA)
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