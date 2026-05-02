Cruzeiro x Atlético-MG: onde assistir ao vivo, horário e transmissão

Cruzeiro e Atlético-MG se enfrentam pelo Brasileirão neste sábado, às 21h, no Mineirão; saiba onde assistir ao vivo e acompanhar a transmissão.

GILSON LOBO/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Clássico mineiro agita rodada



Cruzeiro e Atlético-MG se enfrentam neste sábado, dia 2, às 21h, no Mineirão , em partida válida pelo Brasileirão. O duelo acontece pela 14ª rodada da competição e coloca frente a frente duas equipes em momentos parecidos no campeonato.

O Cruzeiro ocupa atualmente a 12ª colocação, com 16 pontos, e busca subir na tabela. Do outro lado, o Atlético-MG aparece em 15º lugar, soma 14 pontos e tenta se recuperar na competição.

Onde assistir Cruzeiro x Atlético-MG ao vivo

A partida será transmitida ao vivo pelo Sportv na TV fechada e no Premiere no streaming, com início da transmissão às 21h.