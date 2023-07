Santos abre 2 a 0, mas cede empate ao Botafogo em quatro minutos

Marcos Leonardo marcou duas vezes para o Peixe, que viu o líder do campeonato igualar o placar e ter chances de virar a partida nos minutos finais

REINALDO CAMPOS/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Marcos Leonardo do Santos comemora gol durante a partida entre Santos e Botafogo, válida pelo Campeonato Brasileiro



Santos e Botafogo empataram em 2 a 2 na Vila Belmiro, na tarde deste domingo, 23, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Peixe abriu 2 a 0, com dois gols de Marcos Leonardo, mas cedeu o empate em um intervalo de quatro minutos. Líder isolado da competição, com 40 pontos, o time carioca marcou com o artilheiro Tiquinho, aos 39 minutos, e o zagueiro Adryelson, aos 42 da etapa complementar. Nos minutos finais, o time treinado por Bruno Lage ainda teve chances de virar o confronto e conquistar os três pontos. Com o resultado, o Glorioso fica a 11 pontos do vice-líder, Grêmio. O time da Vila, por sua vez, permanece na parte de baixo da tabela, com 17 pontos, na 14ª colocação. A diferença para a zona de rebaixamento, que era de quatro pontos no início da rodada, caiu para três – primeiro clube no Z-4, o Bahia tem 14 pontos. Na próxima rodada, o Santos enfrenta o Fluminense, no Maracanã, no sábado, 29, às 16h. O Botafogo recebe o Coritiba, no Nilton Santos, às 16h do domingo, 30.