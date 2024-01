Santos apresenta Aderlan e Jorge para elenco do Campeonato Paulista

Time se prepara para estreia da equipe no próximo sábado, 20, contra o Botafogo-SP

ABNER DOURADO/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Mendoza durante partida do Santos contra o Red Bull Bragantino



O Santos anunciou nesta quinta-feira, 18, a contratação dos laterais Aderlan e Jorge para reforçar o elenco na temporada 2024 do Campeonato Paulista. A equipe busca fortalecer o sistema defensivo para a disputa. Aderlan, de 33 anos, deixa o Red Bull Bragantino para assumir a lateral direita do Santos. Ele assinou contrato de um ano e destacou a tradição do clube como um dos motivos para sua escolha. Por sua vez, Jorge, de 27 anos, retorna ao Santos pela segunda vez, após ser cedido pelo Palmeiras. O jogador tem contrato de um ano e chega para brigar por uma posição na equipe titular.

“Tinha mercado na Série A, mas preferi vir para o Santos. Sei o quanto é difícil jogar contra essa equipe. É uma camisa de muito peso e não tive dúvidas quando foi oferecido o contrato para assinar”, destacou Aderlan. Já Jorge, que teve uma passagem pelo Santos em 2019, ressaltou o apoio da família durante um longo período de inatividade devido a uma lesão no joelho direito. O jogador afirmou que a lesão o fortaleceu mentalmente e que está pronto para voltar a jogar em alto nível e mostrar seu melhor futebol.

O Santos está no Grupo A do Campeonato Paulista, ao lado de Ituano, Portuguesa e Santo André. A estreia da equipe na competição será neste sábado, 20, contra o Botafogo-SP, em Ribeirão Preto, às 18h. Enquanto reforça o elenco, o clube também anunciou a saída do volante Rodrigo Fernández, que não estava nos planos do técnico Fábio Carille. O uruguaio foi emprestado para o Newell’s Old Boys, da Argentina, até o fim do ano.

*Com informações do Estadão Conteúdo