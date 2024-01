Zeca Pagodinho planeja turnê de 40 anos

Renomado cantor de samba tem 64 anos e acumula grandes sucessos em sua carreira

Reprodução/Instagram/@zecapagodinho Zeca revelou que teve a oportunidade de redescobrir fitas cassete antigas na pandemia, o que acabou despertando nele nostalgia



O cantor Zeca Pagodinho, de 64 anos, se prepara para iniciar uma nova fase em sua carreira que completa 40 anos em 2024. O renomado sambista entrará em turnê e planeja gravar um de seus shows no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro. Em entrevista nesta quinta-feira, 18, Zeca revelou que teve a oportunidade de redescobrir fitas cassete antigas na pandemia, o que acabou despertando nele nostalgia. Com isso, o cantor planeja levar para seus shows músicas que tragam um significado “especial”. São Paulo já tem um lugar reservado na agenda de Zeca para a turnê, que deve ter início no dia 22 de junho.