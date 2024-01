Santos vence Botafogo-SP com golaço de Otero na estreia do Paulistão

Além do Campeonato Paulista, o Santos disputará apenas a Série B neste ano

Na estreia do Campeonato Paulista, o Santos venceu o Botafogo-SP por 1 a 0, em partida realizada na Arena NicNet, nesta sexta-feira, 20. O jogo marcou a reestreia do técnico Fábio Carille e contou com a presença de vários reforços contratados pelo time santista para a temporada 2024. O objetivo principal da equipe é conquistar o retorno à elite do futebol nacional, após a traumática queda para a Série B do Campeonato Brasileiro. O gol da vitória foi marcado pelo colombiano Otero, um dos estreantes do Santos. Apesar da pressão sofrida no final da partida, a equipe da Baixada conseguiu iniciar o ano com uma vitória importante.

Além do Campeonato Paulista, o Santos disputará apenas a Série B neste ano. Na próxima quinta-feira, a equipe enfrentará a Ponte Preta, em mais um confronto que servirá como preparação para a segunda divisão. Já o Botafogo-SP enfrentará o Água Santa, fora de casa, dois dias antes, em busca de sua primeira vitória no Paulistão. O confronto contra o Botafogo-SP foi simbólico para o Santos, já que o time do interior paulista será um dos adversários na disputa da Série B. O Santos entrou em campo com sete jogadores estreantes, incluindo o zagueiro Gil e o meia Giuliano, que não renovaram contrato com o Corinthians. Já o Botafogo-SP, comandado pelo técnico português Paulo Gomes, escalou uma equipe bastante modificada em relação ao time que disputou a segunda divisão.

A falta de entrosamento ficou evidente nas duas equipes, que ainda estão em processo de construção. O Botafogo-SP pressionou nos primeiros minutos, mas não conseguiu converter as chances em gol devido à falta de qualidade técnica. O Santos, por sua vez, aproveitou os contra-ataques e explorou os espaços deixados pelo adversário nos lados do campo. Os estreantes Pedrinho e Guilherme foram responsáveis pelas melhores oportunidades do time alvinegro no primeiro tempo. No entanto, Leandro Pereira teve duas boas chances para marcar, mas não teve sucesso.

No segundo tempo, o Santos buscou o protagonismo da partida e assustou o Botafogo-SP em jogadas de bola parada. A equipe da casa respondeu quase imediatamente, mas não conseguiu marcar. Aos 27 minutos, o atacante Otero recebeu um ótimo lançamento de Giuliano e marcou um belo gol de voleio, garantindo a vitória do Santos por 1 a 0. Após o gol, o técnico Paulo Gomes fez alterações no Botafogo-SP para deixar a equipe mais ofensiva. O Santos, por sua vez, reforçou a marcação com Tomás Rincón e conseguiu segurar o resultado até o fim da partida.