São Bernardo vence Ituano por 2 a 0 na estreia do Campeonato Paulista

LUCAS CORREA/ENQUADRAR/ESTADÃO CONTEÚDO Kayke, do São Bernardo, comemora após marcar seu gol de pênalti sobre o Ituano durante partida válida pela primeira rodada do Campeonato Paulista realizada no Estádio Primeiro de Maio, em São Bernardo do Campos (SP), neste domingo (21)



O São Bernardo estreou no Campeonato Paulista com uma vitória por 2 a 0 sobre o Ituano, neste domingo, 21, no estádio Primeiro de Maio. O time do ABC Paulista dominou a partida e conquistou os três primeiros pontos na competição. Com esse resultado, o São Bernardo ocupa a segunda posição do Grupo D, atrás apenas do São Paulo. Apesar da chuva, as equipes conseguiram apresentar um bom futebol. O São Bernardo começou pressionando e logo aos 5 minutos chegou com perigo ao gol adversário. O atacante João Carlos cabeceou, mas o goleiro do Ituano fez uma defesa milagrosa. O Ituano, por sua vez, tentou ameaçar no contra-ataque, mas acabou cometendo um erro que resultou no gol do São Bernardo. A defesa entregou a bola para Lucas Tocantins, que acertou um belo chute e abriu o placar.

No segundo tempo, o São Bernardo continuou pressionando e não deu chances para o Ituano. O time da casa teve várias oportunidades de ampliar o placar, mas o goleiro adversário fez grandes defesas. Aos 37 minutos, o atacante Kayke foi derrubado na área e o árbitro marcou pênalti. O próprio Kayke cobrou e fechou o placar em 2 a 0 para o São Bernardo. Na próxima rodada, o Ituano enfrentará o Corinthians, enquanto o São Bernardo visitará o Guarani. O jogo do Ituano será na quarta-feira, às 19h30, no estádio Novelli Júnior, em Itu. Já o São Bernardo jogará no mesmo dia, às 21h30, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas.