São Paulo protesta contra pênalti marcado a favor do Palmeiras na semifinal do Paulista: ‘Escândalo’

O técnico Luis Zubeldía disse que arbitragem de Flávio Rodrigues de Souza foi ‘uma vergonha’ e o presidente Julio Casares chamou de ‘escândalo’; clube enviou ofício à Federação Paulista de Futebol

Os jogadores, a comissão técnica e a diretoria do São Paulo ficaram inconformados com o pênalti marcado a favor do Palmeiras na semifinal do Campeonato Paulista. O zagueiro Robert Arboleda não escondeu sua revolta após a decisão do árbitro Flávio Rodrigues de Souza, que anotou a penalidade do equatoriano em cima de Vitor Roque, o que culminou na vitória do Palmeiras por 1 a 0 sobre o Tricolor. Com essa derrota, o São Paulo foi eliminado da competição. Arboleda usou suas redes sociais para expressar sua insatisfação, afirmando que o respeito pelo “maior [clube] do Brasil” foi perdido. O clube enviou um ofício a Federação Paulista de Futebol para manifestar seu repúdio à arbitragem do clássico.

Os jogadores do São Paulo defendem que Arboleda recuou a perna durante a jogada e que Vitor Roque simulou a falta. Apesar das alegações, o árbitro apitou com convicção, e não houve intervenção do VAR para revisar a jogada, o que gerou ainda mais descontentamento entre os são-paulinos. O técnico do São Paulo, Luis Zubeldía, não poupou críticas e descreveu a situação como “uma vergonha”. Ele enfatizou que o VAR deveria ser mais preciso em lances decisivos como esse. Por sua vez, o presidente do clube, Julio Casares, também se manifestou, chamando a marcação de pênalti de “escândalo” e sugerindo que Vitor Roque deveria ser responsabilizado pela simulação.

Além das declarações dos dirigentes e do técnico, o São Paulo fez uma postagem em suas redes sociais, onde criticou abertamente a arbitragem. A mensagem destacava a insatisfação com a decisão que resultou na eliminação do time, afirmando que os juízes tiveram um desempenho negativo na partida: “Fim de jogo: Arbitragem 1 x 0 São Paulo. Após um pênalti vergonhoso para os donos da casa, o São Paulo encerra sua participação no Paulista”.

