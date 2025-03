Palmeiras vence São Paulo com pênalti polêmico e vai à final do Paulista pelo sexto ano seguido 

Raphael Veiga foi o autor do gol alviverde que contou com a participação de Vitor Roque, estreante da noite; primeiro jogo da decisão contra o Corinthians acontece neste domingo, 16 de março

ANDRÉ PERA/PERA PHOTO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Raphael Veiga, do Palmeiras, comemora o seu gol durante a partida entre Palmeiras e São Paulo válida pela semifinal do Campeonato Paulista 2025, realizada no Allianz Parque, na zona oeste de São Paulo



Palmeiras e São Paulo entraram em campo na noite desta segunda-feira (10) em busca de uma vaga na decisão do Campeonato Paulista. Os alviverdes, mandantes do jogo, saíram vitoriosos e chegaram à sexta decisão seguida da competição. O jogo ficou marcado por um lance polêmico que deu a vaga para o Palmeiras. Vitor Roque, apresentado na última sexta-feira (7) estreou, mas nos primeiros minutos de jogo passou batido, mas foi essencial para a construção do gol do alviverde. Com a vitória por 1 a 0, o Palmeiras enfrenta o Corinthians, que se classificou no domingo (9), após bater o Santos por 2 a 1. O jogo de ida acontece no domingo, 16 de março, no Allianz Parque, já a partida decisiva será realizada na quinta-feira, 27 de março, na Neo Química Arena.

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

O jogo entre os times foi equilibrado. Aos 5 minutos, Richard Ríos levou o primeiro perigo ao gol do jogo. Chutou uma bola do meio da rua com direção certeira, mas Rafael foi melhor e fez a defesa. O tricolor apostava nas jogadas de agilidade para chegar na área adversária, enquanto o alviverde tentava chegar com passes de pé em pé. Aos 19 minutos, Ferraresi derrubou Facundo Torres próximo na área e deu chance para o Palmeiras levar perigo ao gol tricolor. O colombiano Richard Ríos foi para cobrança, mas mandou para fora. Aos 23 minutos, Vanderlan acertou um chute de canhota de fora da área e obrigou Rafael a espalmar. Esse tinha sido o terceiro chute gol do alviverde enquanto o tricolor, que estava bem na partida, ainda não tinha levado perigo ao gol de Weverton.

Aos 30 minutos, Estevão, em uma boa jogada pela direita, conseguiu trazer a bola para dentro e chutar cruzado, mas não entrou. Aos 43 minutos, veio o lance que decidiria o jogo. Em uma saída errada de Rafael, a defesa do São Paulo bobeou e Vitor Roque aproveitou. O juiz pegou um pênalti de Arboleda no jogador palmeirense. Raphael Veiga foi para cobrança e marcou. O lance culminou na expulsão do auxiliar técnico do São Paulo, que se revoltou com a marcação. Minutos depois, no final do primeiro tempo, Calleri, de cabeça, teve chance de empatar o jogo, mas desperdiçou.

Na volta para o segundo tempo, após um cruzamento de Cédric, Calleri, novamente de cabeça, teve mais uma chance de empatar a partida, mas mandou nas mãos de Weverton. O São Paulo começou a etapa final da partida indo para cima em busca do resultado. Em uma jogada de Lucas, Martinez, derrubou o atacante tricolor que estava no caminho do gol e marcou falta e amarelou o jogador alviverde. Oscar foi para cobrança, mas mandou por cima. Aos 13 minutos, em um cruzamento de Enzo Fernández, o atacante argentino teve mais uma chance de balançar as redes, mais uma vez cabeçada e chegou a assustar torcida palmeirense presente no estado.

Na etapa final do jogo o árbitro mudou o estilo de jogo e passou a marcar mais faltas, diferente do que tinha feito no primeiro tempo. Aos 21 minutos, Facundo Torres teve uma ótima chance de ampliar o placar, mas Rafael saiu no tempo certo e fez uma defesa precisa. Precisando buscar o resultado, Zubeldía mexeu no time, colocou Ferreirinha, André Silva e Sabino, e tirou Luciano, Cédric e Ferraresi. O time seguiu pressionando o Palmeiras, mas não conseguiu chegar ao gol de Weverton. Já nos minutos finais, Sabino derrubou Flaco López perto da área e o árbitro deu falta. Raphael Veiga teve chance de ampliar o placar em uma batida direta, mas mandou nas mãos de Rafael. O São Paulo seguiu em busca do empate até o apito final, mas não conseguiu marcar e se despediu do Paulistão de 2025.