São Paulo vence o Corinthians por 2 a 1 e vai disputar a final do Paulistão com o Palmeiras

Tricolor superou os rivais dentro do Morumbi em partida sem grandes oportunidades; título vai ser disputado em jogos de ida e volta

BRUNO ESCOLASTICO/PHOTOPRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Welington comemorando o seu gol durante o jogo entre São Paulo X Corinthians, valido pela semifinal do campeonato Paulista de futebol, realizado neste domingo



O São Paulo venceu o Corinthians por 2 a 1 neste domingo, 27, e garantiu a última vaga na final do Paulistão 2022. O tricolor vai disputar o título contra o Palmeiras, que neste sábado superou o RB Bragantino por 2 a 1. A final vai deve ser definida em dois jogos de ida e volta, provavelmente nesta quarta-feira, 30, e no domingo, 3. As datas e horários serão confirmados nesta semana pela Federação Paulista de Futebol (FPF) Diante de um Morumbi lotado, o Tricolor dominou a maior parte da partida e não teve grandes dificuldades para passar pelo Alvinegro. Wellington abriu o placar no fim do primeiro tempo, e Alisson garantiu a vitória na etapa complementar. O Corinthians descontou com Jô, no fim da partida e chegou a crescer no jogo, mas não conseguiu alcançar o empate.

Colocando a bola na gaveta do gol de Cássio, Wellington abriu o placar aos 41 do primeiro tempo. As duas equipes voltaram para o segundo tempo sem alterações. O São Paulo manteve a pressão em cima dos corintianos, mas também encontrava dificuldades para encontrar o caminho do gol. O placar foi ampliado aos 18 do segundo tempo com gol de Alisson após cruzamento de Calleri. O time corintiano sentiu o peso do placar e ficou mais apagado na etapa complementar. Em um momento de recuperação, Jô, que saiu do banco de reservas, conseguiu descontar para os visitantes em uma falha do goleiro Jandrei. O gol deu novo fôlego ao Corinthians, mas o São Paulo segurou a pressão e garantiu a classificação.