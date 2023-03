Scarpa e Mayke dizem ter sido vítimas de golpe milionário envolvendo empresa de Willian Bigode

Jogadores teriam investido mais de R$ 10 milhões em criptomoedas, mas não conseguiram sacar o dinheiro após o prazo determinado; Justiça foi acionada e bloqueou R$ 13 milhões de empresa envolvida no caso

Cesar Greco/Flickr Palmeiras Willian Bigode (esquerda), admitiu ter comentado com Mayke e Scarpa (centro) sobre investimentos



O lateral Mayke, do Palmeiras, e o meio-campista Gustavo Scarpa, que deixou o alviverde para defender o Nottingham Forest, da Inglaterra, relatam terem sido vítimas de um golpe milionário envolvendo criptomoedas. A dupla cita uma empresa que tem o ex-companheiro de clube Willian Bigode, hoje no Fluminense, como envolvida no esquema, que rendeu um prejuízo de mais de R$ 10 milhões. Em boletim de ocorrência, Scarpa diz ter investido R$ 6,3 milhões, enquanto Mayke teria feito um aporte de R$ 4 milhões na empresa XLand Holding, com a promessa de retorno de girando em torno de 3,5% a 5% ao mês. Os investimentos teriam acontecido em maio de 2022, com o prazo para devolução do valor se encerrando em agosto para Scarpa e em outubro para Mayke. Depois de não conseguir sacar o dinheiro investido, a dupla resolveu acionar a Justiça de São Paulo. Além da XLand Holding, a empresa WLJC Consultoria, que tem Willian como um dos sócios, também foi citada no boletim. A Polícia Civil intimou Willian para prestar esclarecimentos sobre o caso. O jogador afirma que comentou com os ex-colegas sobre os investimentos e que colocou sua empresa de consultoria à disposição. Entretanto, ele nega benefícios financeiros e diz que o negócio sofreu prejuízo de R$ 17,5 milhões. A Justiça determinou o bloqueio de R$ 13 milhões das contas da XLand. Até o momento, Scarpa e Mayke ainda não se manifestaram sobre o caso.

No último domingo, 12, o Fantástico, da TV Globo, divulgou áudios que mostram a conversa entre Scarpa e representantes das empresas. Em um trecho, Gabriel Nascimento, um dos donos da XLand diz que “não aguenta” receber mensagens de Scarpa e diz que irá pagar o jogador. “Não aguenta mais? Você me rouba, e você não aguenta mais? Você roubou minha família”, rebate o atleta. Em outro trecho, agora em conversa com Willian, Scarpa lamenta a situação. “Estou triste, parça, de verdade. Estou triste porque é meu patrimônio”, disse o meia. Na resposta, Willian disse que irá “orar” para que a situação se resolva. “Scarpinha, agora não tem nem mais questão de confiança, irmão. Questão que agora é orar. Fazer o que eu sei. Agora é esperar no senhor”, diz o atacante. O jogador do Nottingham Forest diz ainda que o valor corresponde a quase todo seu patrimônio e que “não pode correr esse risco de perder”. Willian disse que nunca havia tido problemas e garantiu que Scarpa receberá o valor de volta. “Nunca tinha dado problema, nada. E você vai criando essa confiança. Metade do meu patrimônio. Você tá doido, tô aqui desesperado. Mas fica tranquilo que você vai, dentro dos seus direitos, óbvio, ter o dinheiro de volta. Fica tranquilo, tá bom, Scarpinha?”, finaliza Willian.