Seleção brasileira feminina dá adeus ao sonho olímpico após perder para a Austrália no basquete 3×3

Acabou o sonho da seleção brasileira de basquete 3×3 feminino de estar nos Jogos Olímpicos de Paris-2024 . A equipe nacional fez um jogo disputado com a Austrália , mas acabou sendo derrotada por 18 a 16, na semifinal do Torneio Pré-Olímpico neste domingo (5), que está sendo realizado em Utsunomiya, no Japão . A equipe brasileira feminina começou melhor a partida e chegou a estar à frente do placar . O jogo estava empatado por 12 a 12 a quatro minutos do encerramento. A Austrália, no entanto, cresceu no fim e venceu por 18 a 16, com a vantagem mínima de uma posse de bola. A equipe feminina do Brasil foi formada por Clarissa dos Santos, Luana Souza, Thayná Silva e Vitória Marcelino.