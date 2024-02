Suprema Corte dos EUA aceita apreciar imunidade penal de Donald Trump em processo sobre interferência eleitoral

Em 6 de fevereiro, um tribunal federal de apelações desconsiderou a imunidade, reabrindo o caminho para que Trump seja julgado em Washington

ALON SKUY / AFP Donald Trump é o principal nome para disputar as eleições presidênciais dos Estados Unidos pelo Partido Republicano



A Suprema Corte dos Estados Unidos aceitou, nesta quarta-feira, 28, apreciar o tema da imunidade penal invocada pelo ex-presidente Donald Trump, e o fará no final de abril, poucos meses antes das eleições presidenciais de novembro. Em 6 de fevereiro, um tribunal federal de apelações desconsiderou a imunidade, reabrindo o caminho para que Trump seja julgado em Washington por sua suposta tentativa de alterar os resultados das eleições de 2020. Em declaração, a Corte afirma que decidirá a questão “se e até que ponto um ex-presidente pode ter imunidade presidencial em um processo criminal por uma conduta que supostamente envolveu atos oficiais durante seu período no cargo”. Essa decisão é uma resposta ao pedido de Trump. No começo do mês a Corte tinha rejeitado o argumento de que ele seria imune a um processo criminal, corroborando decisão de um outro tribunal.

*Com informações da AFP