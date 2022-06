Surfistas formam semifinal 100% brasileira em etapa do Circuito Mundial

Decisão está marcada para esta terça-feira, 28; provas acontecem na Praia de Itaúna, em Saquarema

Daniel Smorigo / World Surf League Filipe Toledo, atual líder do ranking mundial, é um dos classificados para a semifinal do Rio Pro



Os surfistas Italo Ferreira, Samuel Pupo, Filipe Toledo e Yago Dora avançaram de fase na etapa do Rio de Janeiro (Rio Pro) do Circuito Mundial de Surfe, nesta segunda-feira, 27, e fizeram história ao formar, pela primeira vez, uma semifinal 100% brasileira. As provas acontecem na Praia de Itaúna, em Saquarema. A decisão está marcada para a manhã desta terça-feira, 28. Nas quartas de final, o medalhista olímpico, Italo Ferreira, desbancou Miguel Pupo. O duelo foi decidido no critério de desempate. Agora, o surfista encara Samuel Pupo, irmão de Miguel Pupo, que venceu nas quartas o outro brasileiro Mateus Herdy. Já o líder do ranking mundial, até o momento, Filipe Toledo conquistou a vaga entre os quatro melhores da etapa ao vencer o surfista Connor O’Leary sem muita dificuldade. E a disputa na semifinal será com Yago Dora, que eliminou o australiano Callum Robson.