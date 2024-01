Tiger Woods encerra parceria com a Nike após 27 anos

Campeão mundial agradeceu à empresa e destacou a sorte de ter assinado uma parceria ‘com uma das marcas mais icônicas do mundo’

Reprodução / X @tigerwoods

O golfista Tiger Woods anunciou nesta segunda-feira, 8, por meio das redes sociais, que está encerrando sua parceria de longa data com a marca esportiva Nike. Woods agradeceu à empresa e destacou a sorte de ter assinado uma parceria “com uma das marcas mais icônicas do mundo” há mais de 27 anos. O jogador de golfe, que possui 15 títulos de ‘majors’ e enfrentou lesões nos últimos meses, compartilhou uma foto ao lado de sua mãe e do fundador da Nike, Phil Knight, a quem atribuiu a paixão e visão responsáveis por tornar a parceria uma realidade.

“Há 27 anos, eu tive o prazer de iniciar uma parceria com uma das marcas mais icônicas do mundo. Desde então, os dias têm sido preenchidos com momentos e memórias incríveis. […] A paixão e visão de Phil Knight trouxe para a Nike e para a Nike Golf uma parceria conjunta e eu quero agradecê-lo, juntamente com os outros funcionários e atletas incríveis da Nike, com os quais eu tive o prazer de trabalhar ao longo dessa jornada. As pessoas estão me perguntando se virá outro projeto. Sim, com certeza terá outro projeto. Vejo vocês em Los Angeles”, disse.

A Nike ainda não se pronunciou sobre o assunto. Durante sua parceria com a marca, Woods utilizou tênis, bonés e outros itens da empresa. No entanto, ele ficou mais conhecido por usar o logotipo da camisa pólo vermelho-fogo em sua primeira vitória no Masters de 1997. A Nike patrocinou Woods pela primeira vez em 1996, quando ele tinha apenas 20 anos.