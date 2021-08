Após liderar meia prova, brasileiro passa mal e abandona maratona

REUTERS/Feline Lim Daniel do Nascimento aparece ao lado de Eliud à frente do pelotão



No último dia de competições em Tóquio 2020, um brasileiro esteve próximo de um feito inédito. Daniel do Nascimento, de 23 anos, participou da maratona masculina de 42 km e liderou a prova por, mais ou menos, 21 km. À frente do pelotão, Daniel chegou a cumprimentar o campeão olímpico queniano Eliud Kipchoge em uma das cenas mais legais da prova. Porém, devido ao calor intenso e baixa umidade do verão japonês, o maratonista brasileiro passou mal durante a corrida e caiu. Ele tentou se levantar, mas não conseguiu e precisou de atendimento médico, abandonando a prova por volta dos 25 km. Daniel Chaves também desistiu por causa do calor. Sem novidades, Eliud venceu a prova com o tempo de 2:08:38. Paulo Roberto de Paula, o terceiro brasileiro na prova, terminou na 75ª posição.

