Argentina empata com a Espanha e é eliminada no futebol masculino; Egito avança e enfrenta o Brasil

Donos de uma campanha irregular, argentinos não conseguiram a vitória que precisavam e acabaram caindo na fase de grupos do torneio

Reprodução/Twitter @Argentina

Precisando vencer para se classificar, a Argentina enfrentou a Espanha pelo torneio de futebol masculino das Olimpíadas de Tóquio 2020. O jogo aconteceu às 8h (horário de Brasília) desta quarta-feira, 28, e foi válido pela última rodada do Grupo C. Entretanto, a missão dos argentinos falhou, uma vez que a seleção empatou com os espanhóis em 1 a 1 e acabou sendo eliminada do torneio. Durante o jogo, a Espanha foi superior, mas não conseguia converter os números em gols até que Merino marcou aos 20 minutos do segundo tempo. A Argentina, por sua vez, pouco ameaçou o gol dos espanhóis, mas conseguiu igualar o placar com Belmonte no fim da partida, o que não foi suficiente. Com isso, a Espanha chegou a sete pontos e se classificou para as quartas em primeiro lugar do grupo. A Argentina ficou com 3 pontos, amargando a última posição do grupo. Isso porque o Egito venceu a Austrália por 12 a 0, com gols de Ahmed Yasser e Amar Hamdi. Com isso, a seleção egípcia se classificou em segundo e irá enfrentar o Brasil nas quartas de final. Já a Espanha irá encarar a Costa do Marfim.