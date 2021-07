Brasil começa bem, mas leva virada e é derrotado pela Espanha por 32 a 25 no handebol masculino

Seleção brasileira chegou a estar vencendo por uma vantagem de quatro gols, mas viu espanhóis virarem e abrirem vantagem

Vindo de duas derrotas no handebol masculino das Olimpíadas de Tóquio 2020, o Brasil enfrentou a Espanha na manhã desta quarta-feira, 28. E, mesmo sendo inferior ao rival, a seleção conseguiu começar bem e chegou a abrir uma vantagem de quatro gols contra os espanhóis. Entretanto, ainda no primeiro tempo, a Espanha virou e encerrou a primeira etapa com dois gols de vantagem (18 a 16). Na segunda etapa, os brasileiros tentaram, mas viram os adversários ampliarem a vantagem sem grandes dificuldades. Ao final da segunda etapa, o placar era de 32 a 25 para a Espanha, placar que praticamente sela a classificação dos espanhóis e complica a situação do Brasil nos Jogos.