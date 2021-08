Brasil para em goleiro, perde para a Alemanha e está eliminado no handebol masculino

Com apenas uma vitória sobre a Argentina, o conjunto brasileiro se despede dos Jogos Olímpicos com derrotas para França, Espanha, Alemanha e Noruega

Reprodução/ Twitter @TimeBrasil A seleção masculina de handebol está fora dos Jogos Olímpicos de Tóquio



A seleção brasileira masculina de handebol foi eliminada das Olimpíadas de Tóquio neste domingo, 1º, ao ser derrotada pela Alemanha por 29 a 25 no confronto válido pela quinta e última rodada da fase de grupos. Precisando de uma vitória para avançar às quartas de final, o Brasil foi ineficiente no ataque no primeiro tempo, virou o intervalo atrás do placar e até esboçou reação, mas não conseguiu reverter o prejuízo. Desta forma, as esperanças do país na modalidade estão com as mulheres. Às 23 horas (de Brasília), as brasileiras entram em quadra para encarar a França, necessitando de apenas um empate para ir ao mata-mata.

O Brasil iniciou o duelo de maneira competitiva, trocando gols com os alemães e se comportando bem ofensivamente. Depois de uma lesão do goleiro Ferrugem, no entanto, a equipe brasileira sentiu o golpe, passou a pecar nas finalizações e parou na boa atuação do arqueiro rival, entrando no intervalo perdendo por quatro gols de diferença. Na etapa complementar, o time até chegou a diminuir o prejuízo, mas novamente falhou no setor ofensivo. Com apenas uma vitória sobre a Argentina, o conjunto brasileiro se despede dos Jogos Olímpicos com derrotas para França, Espanha, Alemanha e Noruega.

