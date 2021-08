Brasil vence Sérvia no sufoco e avança às quartas no tênis de mesa masculino

A classificação do time formado por Hugo Calderano, Gustavo Tsuboi e Vitor Ishiy veio após uma vitória por 3 a 2, em confrontos equilibrados, no Ginásio Metropolitano de Tóquio

Alexandre Loureiro/COB Hugo Calderano e Gustavo Tsuboi durante os Jogos Olímpicos de Tóquio



A seleção brasileira masculina de tênis de mesa ganhou da Sérvia na manhã deste domingo, 1º, em duelo válido pelas oitavas de final das Olimpíadas de Tóquio. A classificação do time formado por Hugo Calderano, Gustavo Tsuboi e Vitor Ishiy veio após uma vitória por 3 a 2, em confrontos equilibrados, no Ginásio Metropolitano de Tóquio. Desta forma, o Brasil segue com sua participação história nos Jogos. O adversário, agora, será a Coreia do Sul, um dos países com mais tradição no esporte e apontado pelos especialistas como favorito.

O Brasil começou atrás do placar com a derrota da dupla Vitor Ishiy/Gustavo Tsuboi para Zsolt Peto/Marko Jevtovic por 3 sets a 1. Na sequência, o melhor jogador do país, Hugo Calderano, teve dificuldades com Dimitrije Levajac, ficou atrás do placar e até foi provocado pelo sérvio, mas ganhou seu jogo por 3 sets a 2. A Sérvia, porém, retomou a dianteira do placar com Jevtovic, que salvou dois match points para ganhar de Tsuboi por 3 sets a 2. Coube a Calderano, então, a missão de igualar novamente o duelo, ganhando de Zsolt Peto com um suado 3 sets a 2. No embate derradeiro, Vitor Ishiy superou Levajac e colocou o Time Brasil nas quartas.

