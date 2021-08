Vela: Robert Scheidt fica na 8ª posição e dá adeus ao sonho da 6ª medalha olímpica

Maior esportista brasileiro na história dos Jogos Olímpicos, o veterano de 48 anos precisava vencer a Medal Race na classe laser para ter alguma chance de subir ao pódio na Tóquio-2020

Reprodução/Twitter/@timebrasil Robert Scheidt terminou na oitava colocação da classe laser da vela na Tóquio-2020



Maior esportista brasileiro na história dos Jogos Olímpicos com cinco medalhas, o velejador Robert Scheidt não conseguiu ampliar a sua galeria de conquistas na Tóquio-2020, em sua sétima participação nas Olimpíadas. Na madruga deste domingo, 1º, o veterano de 48 anos terminou a regata da medalha na penúltima posição, que o deixou na 8ª colocação geral, sem chances de subir ao pódio na capital japonesa. Com missão complicada no último dia da Classe Laser da Vela, o paulista precisava ganhar a Medal Race e ainda contar com uma combinação de resultados. Matt Wearn, da Austrália, ficou com o ouro. Stipanovic, da Croácia, fica com a prata, e Hermann Tomasgaard, da Noruega, com o bronze.

