Ginástica rítmica: Atleta dos EUA faz apresentação ao som de Pabllo Vittar

Laura Zheng se apresentou em Tóquio 2020 com a música ‘Energia’, parceira da cantora brasileira com o duo Sofi Tukker

Reprodução/ Twitter @JogosOlimpicos Laura Zheng se apresenta com a bola ao som de 'Energia'



A ginasta norte-americana Laura Zeng fez sua apresentação com o aparelho bola, no individual geral da ginástica rítmica em Tóquio 2020, ao som da música ‘Energia’, da brasileira Pabllo Vittar com o duo Sofi Tukker. Ela ganhou a pontuação de 23.700 pela apresentação e fez a alegria dos fãs brasileiros da cantora nas redes sociais. Não é a primeira vez que Laura compete com a música. Ela também se apresentou no Mundial de 2021, na etapa de Sofia, com a mesma trilha sonora. Aos 21 anos, Laura é uma ginasta muito promissora dos EUA. Ela tem cinco medalhas de ouro em Pan-Americanos (todas conquistadas em Toronto 2015) seis medalhas de ouro em campeonatos pan-americanos (todas em Lima 2018) e um bronze nos Jogos Olímpicos da Juventude de 2014, em Nanjing. Na Rio 2016, ela terminou em 11º na classificação geral.