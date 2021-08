Norte-americanas Ross e Klineman conquistam o ouro no vôlei de praia feminino

Dupla venceu as australianas Taliqua Clancy e Mariafe Artacho del Solar por 2 sets a 0; suíças ficaram com o bronze

Robert Hanashiro-USA TODAY Sports Estados Unidos são campeões no vôlei de praia feminino



Sem presença brasileira, o vôlei de praia feminino teve sua disputa de ouro em Tóquio 2020 na noite desta quinta-feira, 5. A dupla australiana formada por Taliqua Clancy e Mariafe Artacho del Solar enfrentou as norte-americanas April Ross e Alexandra Klineman na grande decisão no Shiokaze Park. O primeiro set foi de domínio de Ross e Klinemann que venceram por 21 a 15. No segundo set, as australianas reagiram e forçaram erros das adversárias, mas as norte-americanas fizeram 21 a 15, fecharam em 2 a 0 e ficaram com a medalha de ouro, deixando a de prata para as australianas.

Na disputa do bronze, a disputa ficou entre a dupla da Letônia Anastasija Kravcenoka e Tina Graudina e as suíças Joana Heidrich e Anouk Vergé-Dépré, que eliminaram a dupla brasileira Ana Patrícia e Rebecca. O placar de 2 a 0 deu a medalha para as atletas da Suíça. Em uma partida bem disputada no primeiro set, as suíças fecharam em 21 a 19. No segundo a história foi diferente, com as atletas da Letônia errando muito e deixando as adversárias abrirem uma grande vantagem fechando em 21 a 15.

Confira AQUI o quadro de medalhas em tempo real