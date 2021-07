Gustavo Tsuboi luta, mas é eliminado nas oitavas de final do tênis de mesa

Agora, a esperança de medalha do Brasil no esporte está nas mãos de Hugo Calderano, que enfrenta o sul-coreano Jang-Woo-Jin, às 8h30 (de Brasília) desta terça-feira, 27

Júlio César Guimarães/COB Gustavo Tsuboi parou nas oitavas de final dos Jogos Olímpicos de Tóquio



Gustavo Tsuboi bem que lutou e tentou uma recuperação, mas foi derrotado pelo atleta de Taiwan Yun Jun Lin por 4 a 2 (11/5, 11/7, 11/2, 9/11/ 9/11 e 13/11) nas oitavas de final do tênis de mesa e deu adeus aos Jogos Olímpicos sem chance de medalha. Após perder os três sets inicias, o brasileiro se recuperou e venceu dois seguidos, mas acabou sendo superado em set equilibrado, fazendo a sua melhor campanha olímpica na Tóquio-2020. Agora, a esperança de medalha do Brasil no esporte está nas mãos de Hugo Calderano, que enfrenta o sul-coreano Jang-Woo-Jin, às 8h30 (de Brasília) desta terça-feira, 27.