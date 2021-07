Hebert Conceição despacha chinês e avança às quartas de final do boxe até 75 kg

Em luta bastante equilibrada, o baiano superou o chinês Erbieke Tuoheta por decisão dividida da arbitragem

REUTERS/Luis Robayo Hebert Conceição está nas quartas de final do boxe até 75 kg das Olimpíadas de Tóquio



O boxe brasileiro permanece sendo muito bem representado nas Olimpíadas de Tóquio. Na manhã desta quinta-feira, 29, Hebert Conceição superou o chinês Erbieke Tuoheta por decisão dividida dos árbitros e avançou às quartas de final na categoria peso médio – até 75 kg. Em luta bem equilibrada, o baiano venceu o primeiro round, onde foi mais ativo e buscou o combate, ganhando no critério adotado pelos juízes. No segundo, ele foi derrotado pelo atleta da China, que acertou uma boa sequência de golpes. No último e decisivo assalto, Hebert retomou as rédeas e conseguiu a vitória. Vale lembrar que o Brasil segue com quatro pugilistas brigando por medalhas da Tóquio-2020, sendo eles: Hebert (até 75 kg), Keno Marley (até 81 kg) e Abner Teixeira (até 91 kg), todos nas quartas de final, além de Wanderson Oliveira (até 63 kg), nas oitavas.