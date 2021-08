Japão faz história, vence a França no basquete feminino e garante primeira medalha do país na modalidade

A seleção japonesa fechou o jogo com o placar de 87 a 71 e garantiu vaga na decisão para enfrentar o time dos Estados Unidos

Reprodução/Twitter @FIBA Seleção fez história ao carimbar uma vaga na decisão



A seleção feminina de basquete do Japão fez história ao vencer a França por 87 a 71 e se classificar para a final do torneio nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020. Além da vaga na decisão, a vitória garantiu a primeira medalha do país na modalidade. O começo do jogo foi marcado pelo equilíbrio, com as francesas vencendo o primeiro quarto por 22 a 14. Nas parciais seguintes, as japonesas venceram por 27 a 12 e 27 a 16, abrindo uma vantagem de 18 pontos para o último quarto. No último quarto, a França venceu por 21 a 19, mas não conseguiu virar a partida e irá disputar o bronze. O destaque do Japão foi Himawari Akaho, que marcou 17 pontos na partida. A final está prevista para acontecer às 23h30 de sábado, 7, e as japonesas enfrentarão a poderosa seleção dos Estados Unidos. Já a França enfrentará a Sérvia pelo bronze.