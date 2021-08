Com vôlei feminino na final, Brasil supera recorde de medalhas em Olimpíadas

Na Rio 2016, país tinha conquistado 19 medalhas e em Tóquio 2020 já soma 20 medalhas mesmo com competições em andamento

@laramonsores/CBJ Bronze em Tóquio, Mayra Aguiar chegou a três medalhas na história dos Jogos



O vôlei feminino de quadra do Brasil garantiu uma vaga na final olímpica depois de vencer a Coreia do Sul por 3 a 0 na manhã desta sexta-feira, 6, e garantiu um novo recorde de medalhas para o país nos Jogos Olímpicos. Na Rio 2016, o país alcançou a marca de 19 medalhas (7 de ouro, 6 de prata e 6 de bronze) e na edição de Tóquio 2020 até o momento a contagem é de 20 medalhas (4 de ouro, 4 de prata e 8 de bronze; além de quatro garantidas ainda sem cor). O número pode aumentar até o fim da competição com o vôlei masculino disputando a medalha de bronze contra a Argentina, Isaquias Queiroz avançando na canoagem C-1 1.000 metros e mais modalidades que estão em andamento.

Algumas dessas medalhas foram inéditas e não estavam na contagem anteriores de especialistas. A ginástica artística, com Rebeca Andrade, e o tênis feminino de duplas com Laura Pigossi e Luana Stefani foram as mais surpreendentes. A ginasta, inclusive, participou de dois pódios (ouro no salto e prata no individual geral). O esporte que rendeu mais pódios, por sua vez, é o boxe. Bia Andrade e Hebert Conceição estão nas finais de suas respectivas categorias, enquanto Abner Teixeira foi bronze no peso pesado. Outras modalidades, no entanto, decepcionaram como o vôlei de praia masculino e feminino que ficou fora da disputa por medalhas pela primeira vez desde 1996, e o judô que só teve duas medalhas.

Confira AQUI o quadro de medalhas em tempo real