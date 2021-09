Marivana Oliveira conquista medalha de prata no arremesso de peso F35

Brasileira fez a marca de 9.15 metros, ficando apenas atrás da ucraniana Mariia Pomazan

Reprodução/ SporTV Marivana Oliveira durante a prova do arremesso de peso



O Brasil abriu o nono dia de competições com mais uma medalha. Na categoria arremesso de peso F35 feminino, Marivana Oliveira fez a marca de 9.15 metros e garantiu a prata. O ouro ficou com a ucraniana Mariia Pomazan. No momento, o país tem 15 medalhas de ouro, 13 de prata e 21 de bronze. O atletismo brasileiro já rendeu 17 pódios nessa edição dos Jogos Paralímpicos de Tóquio 2020, ficando empatado por momento com a natação. As duas modalidades são as que mais levam atletas para o torneio.