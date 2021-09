Diretor de Marketing do Corinthians revela data de retorno da torcida à Neo Química Arena; confira

Durante live de aniversário, José Colagrossi também pediu volta do público ao programa Fiel Torcedor

Rodrigo Coca/Ag. Corinthians = 26/05/2019 Torcida do Corinthians durante jogo



No dia do aniversário de 111 anos do Corinthians, o diretor de marketing do clube anunciou durante a live especial quando a torcida poderá retornar às arquibancadas da Neo Química Arena. Segundo José Colagrossi, o primeiro jogo marcado com a presença de público depois de um ano e meio de pandemia será contra o Fortaleza, no dia 7 de novembro, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Não foi anunciado se haverá 100% da capacidade da Arena. No mês de agosto, o governador de São Paulo, João Doria, anunciou que a torcida poderá retornar a partir do dia 1º de novembro. Durante o pronunciamento, Colagrossi também pediu para que os corintianos voltem ao programa do Fiel Torcedor, que é o principal veículo de venda dos ingressos.