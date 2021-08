Em jogo com polêmica no VAR, Flamengo vence ABC por 1 a 0 e avança na Copa do Brasil

Jogo na Arena das Dunas teve reservas em campo; placar agregado terminou em 7 a 0 para os cariocas

HUMBERTO SALLES/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Flamengo não teve dificuldades para vencer novamente o ABC



Em mais um jogo com amplo domínio, o Flamengo venceu o ABC por 1 a 0 no jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil e se garantiu nas quartas. No jogo de ida os cariocas tinham vencido por 6 a 0, no Maracanã. Com a larga vantagem da primeira partida, o time titular foi poupado e até Renato Gaúcho foi ausência no banco, porém a intensidade do Flamengo não foi inferior. No primeiro tempo o ataque rubro-negro trabalhou bastante, mas o goleiro Wellington fez boas defesas e em outras oportunidades a bola foi para fora. Aos 43 minutos, Léo Pereira foi puxado dentro da área, mas a arbitragem não marcou nada. No início do segundo tempo, aos três minutos, Michael fez uma bonita jogada e balançou as redes.

Porém, o VAR foi consultado e o lance foi anulado por impedimento, mas a decisão causou polêmica. De acordo com o SporTV, que transmitiu o jogo, a CBF informou que houve um problema de calibragem em uma das câmeras na Arena das Dunas que não permitiu traçar as linhas no lance dos cariocas. O Flamengo não desistiu e aos 39 minutos, João Gomes recebeu de Vitinho na grande área e marcou o único gol da partida. O resultado de 1 a 0 classificou o rubro-negro. Os confrontos das quartas de final serão sorteados pela CBF.