Pelo grupo do Brasil, Holanda vence a China por 8 a 2 e se classifica para as quartas

Van de Sanden, Beerensteyn, Martens, Miedema e Pelova marcaram os gols da seleção holandesa enquanto Wang Shanshan e Wang Yanwen descontaram para as chinesas

Reprodução/Twitter @oranjevrouwen Van de Sanden marcou o primeiro gol da Holanda no jogo



A seleção feminina de futebol da Holanda venceu a China por 8 a 2 e se classificou para as quartas de final das Olimpíadas de Tóquio 2020 na primeira colocação do grupo do Brasil. Os gols das holandesas foram marcados por Van de Sanden, Beerensteyns, Martens, Miedema e Pelova enquanto que Wang Shanshan e Wang Yanwen descontaram para as chinesas.A Holanda começou o jogo confirmando o favoritismo e abriu o placar com Van de Sanden aos 11 minutos. A vantagem durou pouco pois Wang Shanshan marcou para a China e empatou aos 28 minutos. Já na reta final do primeiro tempo, as holandesas voltaram a estar na frente no placar com gol de Lineth Beerensteyn, que marcou seu segundo gol nos acréscimos da etapa inicial, deixando o placar em 3 a 1. Na volta do intervalo, Lieke Martens marcou o quarto gol da Holanda. Durante o segundo tempo, Miedema marcou e ampliou a vantagem da Holanda. A chinesa Wang Yanwen fez o segundo e diminuiu a vantagem. Mas, logo depois, Martens, Victoria Pelova ampliaram a vantagem holandesa. Já no fim do jogo, Miedema marcou o oitavo e fechou o placar. Nas quartas de final, a seleção holandesa enfrentará os Estados Unidos, que se classificaram na segunda posição do grupo G. A China, por sua vez, foi eliminada.