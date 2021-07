Olimpíadas de Tóquio: Simone Biles deixa final por equipes na ginástica feminina

Normalmente dominante e responsável por encantar os amantes da ginástica, a atleta de 24 anos cometeu alguns erros nas classificatórias do final de semana e novamente não foi bem nesta terça-feira

EFE/EPA/HOW HWEE YOUNG Simone Biles está fora das finais por equipes da ginástica



Principal ginasta do mundo, Simone Biles está fora das finais por equipes na ginástica feminina nos Jogos Olímpicos de Tóquio. De acordo com as informações oficiais, a norte-americana sentiu uma lesão no salto e estaria se preservando para o individual geral na quinta-feira. A imprensa estadunidense, no entanto, especula que o motivo do afastamento foi uma questão psicológica da ginasta. Ela, agora, ocupa o cargo de reservas no time dos Estados Unidos, podendo ser utilizada a qualquer momento. Vale lembrar que, em caso de pódio, Biles também tem direito a uma medalha.

Normalmente dominante e responsável por encantar os amantes da ginástica, Simone Biles cometeu alguns erros nas classificatórias do final de semana e novamente não foi bem nesta terça-feira. A sua saída, inclusive, aconteceu após ela não cravar um bom salto e já, imediatamente, abrindo mão da competição nas barras assimétricas. Até o momento, o Comitê Olímpico Russo lidera a prova, sendo seguido pelos Estados Unidos e Itália. O Brasil não conseguiu avançar para a final do torneio.