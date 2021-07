Surfe: Gabriel Medina e Ítalo Ferreira confirmam favoritismo e avançam às quartas de final

Medina bateu o australiano Julian Wilson, enquanto o campeão mundial de 2019 ganhou do neozelandês Billy Stairmand

O surfe brasileiro segue com dois representantes na briga por medalhas nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Na madrugada desta segunda-feira, 26, pelo horário de Brasília, Gabriel Medina despachou o australiano Julian Wilson, vencendo por 14.33 pontos a 13. O bicampeão mundial até viu o rival encaixar um aéreo no último segundo e viveu uma apreensão, mas contou com duas boas notas acima de 7 para chegar às quartas de final. Ele, agora, se prepara para enfrentar Michel Bourez nesta segunda-feira às 19h36 (7h36 da terça-feira, no horário local). Quem também avançou de fase foi Ítalo Ferreira, que ganhou do neozelandês Billy Stairmand com facilidade, terminando a bateria com 14.54 pontos a 9.04. Assim como Medina, o campeão mundial de 2019 demonstrou persistência e ousadia, tentando entrar em várias ondas e arriscando manobras difíceis, com aéreos e giros. O surfista, agora, espera o vencedor do duelo entre Hiroto Ohhara, do Japão, e Miguel Tudela, Peru. Vale lembrar que os brasileiros só podem se enfrentar na final. Mais cedo, Silvana Lima também se classificou, enquanto Tatiana Weston-Webb se despediu do torneio.