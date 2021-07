Surfe: Silvana Lima avança às quartas de final; Tatiana Weston-Webb está fora dos Jogos

A cearense encara na próxima fase a norte-americana Carrisa Moore, na noite desta segunda-feira, 26

Miriam Jeske/COB Silvana Lima está nas quartas de final do surfe nos Jogos de Tóquio



O Brasil terá um representante do surfe nas quartas de final dos Jogos Olímpicos de Tóquio. Isto porque na noite deste domingo, 25, Silvana Lima entrou no mar para enfrentar Teresa Bonvalot, de Portugal, somou 12.17 pontos e despachou a portuguesa, com 7.50, em prova realizada na praia de Tsurigasaki. Agora, ela encara na próxima fase a norte-americana Carrisa Moore, na noite desta segunda-feira. Tatiana Weston-Webb, por sua vez, se despediu da Olimpíada de Tóquio, ao somar 8.57 e ser derrotada pela japonesa Amuro Tsuzuki, que fez 10.33. Mais tarde, Gabriel Medina e Ítalo Ferreira tentam seguir no campeonato na modalidade masculina.