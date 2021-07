Tcheco do vôlei de praia e ginasta dos EUA testam positivo para Covid-19 no Japão

Ondrej Perusic foi o quarto atleta contaminado na Vila Olímpica, na capital japonesa; ao todo, já foram registrados 59 infectados pelo novo coronavírus relacionados aos Jogos Olímpico de Tóquio

Reprodução/Instagram/@ondrejperusic Ondrej Perusic, tcheco do vôlei de praia, testou positivo para Covid-19



Os organizadores dos Jogos Olímpicos de Tóquio seguem se preocupando com os casos de infectados pelo novo coronavírus às vésperas do início do evento. Nesta segunda-feira, 19, dois atletas contraíram a Covid-19 e deixaram o COI e o Comitê Organizador ainda mais em estado de alerta. Primeiro, a equipe olímpica da República Tcheca confirmou que Ondrej Perusic, do vôlei de praia, teve um teste positivo para a doença, transformando-se no quarto atleta contaminado na Vila Olímpica, na capital japonesa – antes jogadores de futebol sul-africanos, que não tiveram suas identidades reveladas, e um analista de vídeo foram reveladas no domingo.

Mais tarde, foi a vez de uma ginasta da delegação dos Estados Unidos testar positivo para coronavírus em Inzai, a leste de Tóquio, onde a equipe treina para os Jogos Olímpicos. Segundo o oficial da Olimpíada na cidade, trata-se de uma adolescente. Entretanto, sua identidade não foi revelada. Ainda não há informação se a ginasta pertence ao time principal ou é suplente. Uma das integrantes da equipe é Simone Biles, de 24 anos, apontada como a maior ginasta da atualidade, dona de cinco medalhas na Rio-2016.

Ao todo, já foram registrados 59 casos positivos de Covid-19 relacionados aos Jogos Olímpico de Tóquio. A cerimônia de abertura oficial do evento está programada para acontecer nesta sexta-feira, 23, mas alguns esportes, como o futebol, começarão já na próxima quarta-feira, 21. A seleção brasileira feminina, por exemplo, entra em campo na quarta para encarar a China, às 5 horas (de Brasília). No dia seguinte, o time masculino encara a Alemanha, às 8h30 (de Brasília), em jogo válido também pela fase e de grupos, mas que marca o reencontro dos finalistas da Olimpíada de 2016.