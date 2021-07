Tênis de mesa: Calderano sai na frente, mas perde para alemão e é eliminado dos Jogos

Dono da melhor campanha do Brasil na modalidade, atleta abriu vantagem de 2 games a 0, mas viu adversário crescer na reta final

Wander Roberto/COB Atleta deu adeus à disputa por medalhas em Tóquio



Ao se classificar para as quartas de final do tênis de mesa nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020, Hugo Calderano estabeleceu a melhor campanha da história do Brasil na modalidade. Nesta quarta, 28, ele disputava uma vaga nas semifinais do torneio com o alemão Dimitrij Ovtcharov. Entretanto, o resultado da partida foi uma vitória do alemão por 4 a 2 que acabou eliminando Calderano do torneio individual masculino. O brasileiro venceu os dois primeiros games, fazendo 11/7 e 11/5, mas viu Ovtcharov igualar a partida e vencer quatro games: 8/11, 7/11, 8/11 e 2/11. Com isso, o brasileiro deu adeus às chances de conquistar uma medalha inédita para o país na modalidade.