Tênis: Djokovic e Naomi Osaka vencem e avançam para próxima oitavas do individual simples

Favoritos nas categorias do individual simples do tênis, a japonesa Naomi Osaka e o sérvio Novak Djokovic venceram seus jogos e se classificaram para as oitavas de final dos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020. As partidas foram disputadas na madrugada desta segunda-feira, 26. No jogo contra a Viktorija Golubic, da Suíça, Osaka encontrou resistência no primeiro set, mas venceu por 2 sets a 0 (6/3 e 6/2) e conseguiu a classificação sem maiores dificuldades. Já Djokovic entrou em quadra depois e também viu seu adversário, o alemão Jan-Lennard Struff, dificultar as coisas no primeiro set, mas confirmou o favoritismo e venceu por 2 sets a 0 (6/4 e 6/3). Nas oitavas, Osaka enfrentará Marketa Vondrousova, da República Tcheca, enquanto Djokovic encara Alejandro Davidovich Fokina, da Espanha.